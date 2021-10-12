Белоруссия получила модернизированные гаубицы из России после капитального ремонта

В белорусскую армию из России поступили обновленные самоходные гаубицы «Акация», после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а также приборы химической разведки и ночного видения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

— Военнослужащие 11-й отдельной механизированной бригады принимают на вооружение самоходные гаубицы 2С3М «Акация», прибывшие после капитального ремонта на заводе-изготовителе «Уральский завод транспортного машиностроения, — информирует официальный Telegram-канал Минобороны Белоруссии.

Фото: t.me/modmilby

«Акация» — разработка Уральского завода транспортного машиностроения. Калибр самоходной гаубицы — 152 миллиметра.