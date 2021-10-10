В России сегодня диагностировано 28 647 новых случаев коронавируса
В России сегодня диагностировано 28 647 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составило 7 775 365 случаев.
Выздоровели за сутки 17 274 пациента, всего в России переболели 6 858 119 человек.
Зафиксировано 962 летальных исхода. Коронавирус унес жизни 216 415 россиян.
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