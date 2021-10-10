Каждый четвертый россиянин проведет ноябрьские праздники дома

Примерно каждый четвертый россиянин проведет ноябрьские праздники дома. Таковы данные исследования аналитического центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Дома, за просмотром фильмов, сериалов и телепередач, чтением книг праздники намерены провести 26% участников опроса. Четь меньше респондентов (23%) ответили, что в выходные их ожидает работа.

Почти каждый пятый (19%) россиянин отправится в путешествие по России, а 7% опрошенных планируют отправиться за границу. Еще 15% проведут праздники на даче.

6% опрошенных собираются в с 4 по 7 ноября в гости к родственникам. Еще 4% россиян запланировали культурную и гастрономическую программу: они будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам, пишет RT.



Ольга Шагиева