Парламентские выборы в Чехии выиграла оппозиция

В Чехии парламентские выборы выиграла коалиция «Вместе», состоящая из трех либеральных партий и движений. Об этом сообщает Чешское телевидение.

«После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция «Вместе» набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить», — приводит сообщение «РИА Новости».

Второе место на выборах заняло правящее центристское движение ANO, которое возглавляет премьер Андрей Бабиш. От победителей он отстает всего на 0,6%, набрав 27,1%. Глава правительства уже признал поражение.

Третье место заняла еще одна коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые» — она набрала 15,5%.



В сентябре на парламентских выборах в ФРГ победила Социал-демократическая партия Германии.

Ольга Шагиева