В Татарстане 9 октября ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в субботу, 9 октября, ожидается туман. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее ожидается завтра ночью и утром на территории Татарстана. В том числе он будет наблюдаться и в Казани.

О сильном тумане татарстанцев предупреждали и накануне. Синоптики прогнозировали ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу в Татарстане днем столбики термометров будут колебаться примерно от +9 до +14 градусов. Из-за отрицательных температур ночью и ранним утром поверхность дороги может стать скользкой.



Татьяна Демина