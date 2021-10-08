В Татарстане 9 октября ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров
В Татарстане в субботу, 9 октября, ожидается туман. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее ожидается завтра ночью и утром на территории Татарстана. В том числе он будет наблюдаться и в Казани.
О сильном тумане татарстанцев предупреждали и накануне. Синоптики прогнозировали ухудшение видимости до 500 метров и менее.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу в Татарстане днем столбики термометров будут колебаться примерно от +9 до +14 градусов. Из-за отрицательных температур ночью и ранним утром поверхность дороги может стать скользкой.
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