Главное к утру: постановление об установлении ограничений, депутаты от Татарстана в парламенте
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 8 октября:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил центр цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» «Цифергауз». В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и нефтяной компанией. Стороны договорились о взаимодействии при разработке востребованного в отрасли высокотехнологичного нефтяного оборудования и его сервиса, о создании в ПФО и Западной Сибири технологических полигонов по проведению совместных исследований для повышения нефтеотдачи зрелых месторождении.
- Кабмин Татарстана постановил ввести антиковидные ограничения в республике с учетом санитарно-эпидемиологический ситуации с COVID-19. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ограничительные меры вступают в силу с понедельника, 11 октября.
- Три депутата Госдумы России от Татарстана стали главами профильных комитетов нижней палаты парламента. Главой комитета по экономической политике стал Максим Топилин. Олег Морозов возглавил комитет по контролю, а Елена Ямпольская — комитет по культуре.
- Набережночелнинские правоохранительные органы вызвали координаторов массового бойкота АЗС, чтобы предупредить их о недопущении массовых беспорядков. Как пишет издание, стартовавшая в Челнах акция против повышения цен на топливо не только распространилась по Татарстану, но и вышла за его пределы. В связи с этим правоохранители хотели убедиться в том, что активисты не планируют каких-либо радикальных действий.
- Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра просвещения Марину Ракову. Она пробудет под стражей до 6 декабря. Ракова — фигурант дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). В суде уточнили, что Ракову обвиняют в хищении на проекте «Учитель года».
- «Ак Барс» дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы первыми открыли счет в стартовом периоде встречи. После красиво разыгранной комбинации шайбу в ворота магнитогорцев забросил Дмитрий Кагарлицкий. Во втором периоде Бренден Лайпсик и Анатолий Никонцев вывели гостей вперед. В заключительные 20 минут матча хоккеисты «Металлурга» забросили третью шайбу и довели игру до победы.
- Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом. Об этом сообщает ВМС США.
Инцидент произошел 2 октября. Сейчас корабль находится в «безопасном и стабильном» состоянии. Ядерная силовая установка не пострадала. Жизни экипажа ничего не угрожает. Но при столкновении не менее 11 моряков получили легкие и средние травмы.
- Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» проходит испытания в качестве бустерной дозы в комбинации с тремя иностранными препаратами, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Bloomberg TV. Препарат тестируют в комбинации с AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Тесты проводятся в Аргентине.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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