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Итоги дня: топливный кризис в Европе, новое «оружие» террористов, детали кражи сейфа из Следкома

19:00, 06.10.2021
Итоги дня: топливный кризис в Европе, новое «оружие» террористов, детали кражи сейфа из Следкома
Фото: focus.ua

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 6 октября:

  • В Татарстане задержали следователя-криминалиста, подполковника юстиции Марата Шакирова по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома РТ в центре Казани. Шакиров был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за хранение вещественных доказательств, которые и украли. Кроме того, сегодня утром по этому же делу в Казань из Альметьевска доставили четырех задержанных. О деталях дела о краже сейфа читайте в материале «Реального времени».
  • Сегодня цена на голубое топливо в Европе неоднократно била очередные рекорды. По данным биржи ICE, с момента открытия торгов утром стоимость газа достигла $1 500 за тысячу кубометров, затем $1 700 и впоследствии превысила отметку в $1 900 за тот же объем. Днем рост остановился, и вскоре цена на газ упала до $1 325.
  • Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам пыток осужденных в Саратовской области. По двум фактам действия квалифицируются как насильственные действия сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ), еще в двух случаях — по признакам превышения должностных полномочий, совершенных с применением насилия и угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Начальник тюремной больницы в Саратовской области и трое сотрудников регионального ведомства уволены по отрицательным мотивам. Кроме того, направлены документы на увольнение начальника УФСИН России по региону полковника внутренней службы Алексея Федотова.
Фото: УФСИН
  • Президент России Владимир Путин заявил, что в стране видят спекуляции на тему газотранспортной системы Украины и поставок через нее. Также он уверен в превышении контрактных обязательств страны по поставкам через украинскую территорию. «Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», — напомнил глава государства и обратил внимание, что резкие необдуманные действия уже нарушили баланс на нем.
  • Также сегодня в Кремле прокомментировали просьбу лидера Сербии Александра Вучича о помощи в связи с удорожанием газа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин не планирует контрактов с Сербией.
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будет вводиться общефедеральный локдаун из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что регионы России будут самостоятельно принимать меры в зависимости от эпидемиологической обстановки. Сегодня же стало известно, что сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса.
Фото: council.gov.ru
  • Введение локдаунов посчитал «нежелательным сценарием» и Песков. Регионы тем временем уже начали усиливать борьбу с распространением коронавируса. Власти Вологодской и Рязанской областей ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, в частности работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, госслужащих. В Архангельской области бороться с инфекцией решили с помощью QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.
  • Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которая была ранее объявлена в розыск, задержали. Она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проходят следственные действия, свою вину в мошенничестве она не признает. С должности вице-президента Сбербанка ее уже уволили, так как она не появлялась на работе с 30 сентября. Тем временем ее гражданского мужа Артура Стеценко арестовали до 5 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
  • В Нижнекамске на территории гимназии №22 гулял мальчик в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата. Его сфотографировала прохожая женщина и выставила фото в интернете, что вызвало бурные обсуждения у пользователей соцсетей. По этому поводу в городе прошел брифинг с участием заместителя руководителя исполкома НМР по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархада Сафиуллина. Он пояснил, что у мальчика не было плохих намерений и попыток подражания совершенным в Казани и Перми преступлениям. Выяснилось, что он был увлечен спецназом и просто показывал свою одежду друзьям. С мальчиком, его родителями и женщиной, опубликовавшей фото, провели профилактические беседы.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военных на венчание потомка династии Романовых. Торжественная церемония состоялась в минувшую пятницу, 1 октября. На ней великий князь Георгий венчался на итальянке Ребекке Беттарини.
Фото: Максим Платонов
  • Британский телеканал Sky News сообщил, что НАТО высылает половину российских дипломатов в ответ на подозрения в якобы имевшей место «враждебной деятельности России в последние годы». Восемь представителей страны альянс лишает аккредитации, позиции еще двух сокращаются. В итоге из 20 представителей России при НАТО в Брюсселе останется лишь десять.
  • Совет безопасности России предупредил о новом «оружии» террористов: они предпринимали попытки использования зараженных COVID-19 лиц для инфицирования граждан. Подобные действия уже выявлены индийскими спецслужбами, экстремисты были задержаны и в Тунисе. По подсчетам международных мониторинговых организаций, в этом году в 75 странах 23 тыс. человек стали жертвами более чем 7 тысяч террористических атак.
  • Федеральная антимонопольная служба отказала ООО «Авито Холдинг» в приобретении интернет-сервисов, включая ЦИАН. Компания также хотела получить права на интернет-каталоги объявлений в сфере недвижимости Н1.ру, МЛСН.ру и ЕМЛС.ру. ФАС отказала ей в этом по итогам анализа состояния конкуренции на рынке.
  • Мать основателя Group-IB Людмила Сачкова написала письмо президенту России с просьбой «честно разобраться» в деле ее сына Ильи Сачкова, который был арестован по делу о госизмене. В послании она попросила его освободить, а также выразила уверенность в том, что решение об аресте нанесло мощный удар по нравственному и моральному климату в стране.
Фото: vnnews.ru
  • Нобелевскую премию по химии 2021 года получили немецкий химик Биньямин Лист и британо-американский химик Дэвид Макмиллан. Они удостоились награды за новые методы синтеза молекул — развитие асимметрического органического катализа.
  • Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратила работу с военнослужащими из-за принятия ФСБ перечня сведений, которые нельзя передавать за границу, так как их распространение может угрожать национальной безопасности России. В заявлении говорится, что некоторые пункты накладывают ограничения на деятельность организации. Ее работа с военнослужащими может быть восстановлена только в случае изменения ситуации в стране.
  • Суд Москвы отправил в СИЗО одного из трех обвиняемых в жестоком избиении мужчины в метро, которое случилось 4 октября. Происшествие произошло из-за хулиганских побуждений злоумышленников. В отношении двух других обвиняемых следствие также ходатайствует перед судом о заключении под стражу.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал республиканский Минстрой республики за долгую выдачу разрешений на строительство. Произошло это в ходе обсуждения с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой результатов РТ в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах РФ.
Фото: tatarstan.ru
  • В Кировском районе Казани неизвестный стрелял из пневматического пистолета в автобус маршрута №45. Очевидцы рассказали, что это случилось на остановке «Адмиралтейская слобода». Пострадавших не оказалось. Теперь правоохранительным органам предстоит изучить видеозаписи с камер наблюдения в автобусе.
  • СУ Следственного комитета России по Татарстану организовало проверку по факту избиения женщиной подростка в одном из торговых центров Набережных Челнов. Выяснилось, что инцидент произошел 1 октября. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
  • Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Усманов покинул свой пост по собственному желанию. Он окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» в 1996 году. С 2016 года занимал должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В 2010—2016 годах Усманов был начальником управления Миндортранса.
  • На 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался генерал-лейтенант Николай Демидов. Он возглавлял Министерство внутренних дел по РТ с 1978 по 1983 год. Затем его пригласили в Москву на должность заместителя министра внутренних дел СССР и одновременно начальника Главного управления БХСС. В мае-июне 1986 года он возглавлял оперативный штаб МВД СССР по ликвидации последствий аварии в Чернобыле. В 90-е годы генерала Демидова назначили начальником Института повышения квалификации работников милиции, а чуть позже — начальником Академии МВД России.
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ
  • В американском штате Техас в одной из школ произошла стрельба. СМИ сообщают, что есть пострадавшие. По предварительным данным, ранения получили несколько человек, точная цифра пока не называется.
Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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