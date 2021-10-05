Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше заявленного срока

Microsoft раньше времени выпустила операционную систему Windows 11. Обновленная система стала доступна для скачивания на один день раньше заявленной даты.

Уже сейчас Windows 11 могут скачать пользователи, которые недавно приобрели устройства на платформе Windows 10. Для всех совместимых устройств новинка будет доступна только к середине 2022 года.

Персональные компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11 появятся в продаже с 5 октября, пишет ТАСС.

В понедельник стало известно, что операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей 5 октября. Поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.



Ольга Шагиева