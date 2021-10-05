Главное к утру: глобальный сбой в интернете, в Европе снизилась цена на газ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 5 октября:
- Вчера вечером начались сбои в работе интернета в России. Сначала пользователи пожаловались на неполадки в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, затем сбои появились у TikTok. Позже в работе сервисов «Вконтакте» и Telegram также появились сбои, жаловались на работу сервисов и пользователи Youtube, Netflix и Zoom. Кроме того, в России начались проблемы в работе у провайдеров. Downdetector назвал сбой в работе Facebook крупнейшим за все время своей работы, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял на фоне этого $6,6 миллиарда.
- Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в школах и вузах и направила их в правительство России. СПЧ предлагает органам исполнительной власти вместе с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений. Также предлагается скорректировать программы подготовки будущих педагогов, организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей для формирования навыков по специальным разделам психологии и по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях.
- В Европе фьючерсная цена газа, почти достигшая в понедельник $1 200 за тысячу кубометров, на новостях по «Северному потоку — 2» снизилась ниже $1 130. Таковы данные торгов на ICE Futures. Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF практически достигла уровня в $1 200 за тысячу кубометров. После сообщений по газопроводу «Северный поток — 2» стоимость опустилась до уровня $1123,9 за тысячу кубов.
- В горбольнице №5 Набережных Челнов разъяснили правила общения между пациентами с COVID-19 и их родственниками. Ежедневно родные общаются с лечащими врачами с 11 до 12 часов по телефону 39-65-21.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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