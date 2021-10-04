Итоги дня: и вновь локдаун близок, поствыборные кадровые перестановки, День отца
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 4 октября:
- Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку газопровода «Северный поток — 2». По второй продолжаются пусконаладочные работы. Датское энергетическое агентство до этого сообщило, что одна нитка трубопровода соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию. Но для введения в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о правилах проведения массовых мероприятий в России в связи с пандемией коронавируса — они будут проходить только в соответствии с постановлением главного санврача РФ в зависимости от тенденции эпидемиологического процесса. Затем она уточнила, что дополнительные ограничения не вводились, а главы регионов будут сами принимать решение о возможности проведения массовых мероприятий. В казанском Кремле сразу же уточнили, что власти республики ограничений пока не вводили. Кроме того, Попова призвала организовать в субъектах России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.
- В Татарстане ситуация с коронавирусом все же набирает обороты. Президент республики Рустам Минниханов поручил усилить работу по вакцинации от СOVID-19, а также ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. «Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего», — заявил он. Особенно Минниханова волнуют низкие темпы иммунизации пожилых граждан, которые относятся к группе риска. Среди них привиты лишь 23,5%. Всего в республике, по последним данным, от коронавируса вакцинировано 1 088 887 человек.
- Усложняется обстановка и в Калининградской области. Там с 8 октября введут QR-коды для посещения кафе, ресторанов и других заведений общепита. С 1 ноября код потребуется при входе в спортивные организации и учреждения культуры, в том числе кинотеатры.
- Рамиль Муллин сложил полномочия главы Муслюмовского района РТ и стал исполняющим обязанности руководителя Нижнекамского района. Ранее его возглавлял Айдар Метшин, который был избран депутатом Госдумы восьмого созыва. Досрочно покинул свой пост и руководитель исполкома НМР Айдар Сайфутдинов. Кроме того, сегодня в отставку подал глава исполкома Муслюмовского района Рафаэль Демидов, исполнение его обязанностей возложили на заместителя руководителя исполкома Альберта Хузина.
- Кадровые перестановки после выборов в Госдуму произошли и во Владимирской области. Владимир Путин назначил врио губернатора региона Александра Авдеева, после того как подписал указ об отставке главы Владимира Сипягина, получившего мандат депутата нижней палаты парламента. Тем временем в Тамбовской области временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил Максима Егорова.
- Владимир Путин установил новый праздник — День отца. Отмечать его будут ежегодно в третье воскресенье октября. Так, ближайший праздник выпадает на 17 октября 2021-го. Его учредили в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
- В Казани произошел пожар на крыше демонтируемого здания «Ривьеры». Пожарные локализовали горение на площади 10 кв. метров. Самостоятельно с площадки эвакуировались 10 рабочих. Демонтаж «Ривьеры», начатый 10 сентября, планируется завершить 30 января 2022 года.
- В Казани продолжается строительство второй линии метрополитена, а именно первого участка с четырьмя станциями и пропускной способностью 30 пар поездов в час. Работы обойдутся в 41,1 млрд рублей, а завершить их планируется еще не скоро — в августе 2027 года.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «досье Пандоры» — глобального расследования об офшорах. Разоблачение финансовых тайн он назвал набором голословных утверждений и передергиваний. Представитель Кремля сообщил, что подобные сведения не могут стать поводом для проверок. По его мнению, бросается в глаза только демонстрация того, что крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной являются США.
- Военный морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Полет соответствовал заданным параметрам, и испытанную стрельбу признали успешной.
- Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Ее ученые получили за открытие рецепторов, отвечающих за температуру, боль и давление.
- МИД России объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата. В ведомстве пояснили, что эта мера является ответом на принятое в августе решение северомакедонской стороны объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.
- Главный тренер «Локомотива» Марко Николич принял решение покинуть пост. В случае ухода он может получить около €3 миллионов как компенсацию за досрочное расторжение контракта. Возможными преемниками на этом посту считают бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско и нынешнего рулевого немецкого «Нюрнберга» Роберта Клауса.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что у Всемирной организации здравоохранения не было претензий к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» при ее регистрации. Вопросы возникли только к пакету документов препарата.
- Bloomberg предупредил о глобальном кризисе этой зимой из-за подорожания энергоресурсов и проблем с поставками многих товаров. Журналист компании Майкл Уинфри выразил мнение, что температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на самые разные рынки. Он напомнил о непростой ситуации во время прошлой зимы, вызванной пандемией, и улучшения в этом году призвал не ждать.
- Тем временем в Гидрометцентре России прогнозирует в ПФО холодный декабрь — это единственный месяц, когда температура будет с отклонением от нормы. Об этом предупреждают и татарстанские синоптики. Как рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, в октябре казанцы могут готовиться к температуре в +4,2 градуса, в ноябре — к минус 2,7 градуса, в декабре — к минус 8,3 градуса. В январе следует ожидать минус 12,2 градуса, в феврале — минус 10,6, а в марте уже станет теплее — минус 4,2 градуса.
- А на этой неделе в Татарстане, как и обещали синоптики, все же установится запоздалое бабье лето. По крайней мере, как уверяют в Гидрометцентре РТ, воздух неплохо по осенним меркам прогреется. Днем будет достаточно тепло — до +14 градусов, а в ночные часы все же будет холодно — ожидаются заморозки.
- В Японии избрали нового премьер-министра, им стал председатель правящей Либерально-демократической партии страны Фумио Кисиду. Он получил 311 из 458 голосов.
- ПАО «СИБУР Холдинг» сообщило о размещении 11 выпусков облигаций общей стоимостью $3,024 млрд. Ценные бумаги предназначены для обеспечения оплаты по второй части сделки по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов с АО «ТАИФ». Первая часть сделки предполагает обмен 15% акций объединенной компании на 50% + 1 акция АО «ТАИФ».
- В среду, 6 октября, в Татарстане пройдет проверка региональной, местных и локальных систем оповещения. В частности, речь идет о системах экстренного оповещения населения об угрозе или о возникновении ЧС. Подача сигнала запланирована на 10 часов 40 минут.
- Власти Татарстана утвердили положение о региональном государственном контроле в области розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предметом госконтроля станут соблюдение организациями требований к розничной продаже алкоголя и декларированию ее объема и пр. Постановление вступает в силу 1 января 2022 года.
- Минниханов сообщил, что ситуация с распространением наркотиков в республике остается сложной и неблагополучной. Масштаб распространения запрещенных веществ представляет растущую опасность для общества, в особенности это касается наркотиков новых видов. Чаще всего в поле зрения попадают зависимые со стажем употребления от 2 до 5 лет.
- Пользователи уже не первый раз сообщили о неполадках в работе Telegram. 59% юзеров пожаловались на сбои приложения, 22% отметили проблемы с отправкой сообщений, 19% не смогли в штатном режиме подключиться к серверу. Одни из самых сильных сбоев зафиксировали в Москве и Киеве.
- В Казани нашли тела 22-летних супругов в квартире. По предварительным данным, женщина умерла от удушения, а мужчина покончил с собой. Незадолго до трагедии супруги подали заявление на развод. Предполагается, что преступление совершено на почве личной неприязни. Возбуждено уголовное дело.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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