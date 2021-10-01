В Татарстане в отношении уроженца Марий Эл возбудили уголовное дело по факту истязаний жены и дочери

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца Марий Эл. Он подозревается в истязании двух лиц, в том числе несовершеннолетней (ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в Зеленодольске с 1 апреля по 15 сентября 2021 года мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками, систематически причинял физическую боль и моральные страдания своей 39-летней жене и 11-летней дочке. Он бил их по разным частям тела.

Подозреваемый свою причастность к преступлению признал полностью, в содеянном раскаялся. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В сентябре в Чистополе 37-летнюю мать осудили за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей. В суде установлено, что с 28 по 30 ноября 2020 года женщина, будучи пьяной, не раз избивала маленького ребенка. Свою вину она признала.



Татьяна Демина