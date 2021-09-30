Главное к утру: фейк в Нижнекамске, отсрочка для Facebook, правительство Мордовии — в отставку
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 30 сентября:
- Основанные оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* исключены из реестра НКО иностранных агентов в связи с их ликвидацией. В Минюсте сообщили, что процедура носит исключительно технический характер.
- Минюст дополнил реестры иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
В их число попали издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор этого издания Сергей Смирнов, ООО «ЗП» и ООО «Зона права», медиапроект «ОВД-Инфо». В реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, оказались автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований».
- В сообществах, посвященных жизни Нижнекамска в социальных сетях, стала распространяться информация об экспериментальной вакцинации от коронавируса воспитанников детских домов. Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина прокомментировала, что информация ложная: сейчас в городе идет вакцинация от гриппа, детей регулярно прививают осенью. А вот от коронавируса детей не прививают.
- «Зенит» дома крупно обыграл шведский «Мальме» (4:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу. В составе петербургской команды по разу забили Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Венделл. Причем два последних мяча залетели в ворота «Мальме» уже после удаления игрока шведов — российский клуб играл в большинстве с 53-й минуты встречи.
- Иностранных болельщиков не допустят на Олимпийские игры в Пекине. Билеты распространят только среди жителей Китая, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Желающие приобрести билеты должны будут соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые сформируют позднее. Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля. Игры пройдут под следующим девизом: «Вместе ради общего будущего».
- Мировой суд Таганского района Москвы предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафа в размере 26 млн рублей до 4 октября по ее просьбе. Компания просила отсрочку в связи с техническими проблемами, из-за которых она не может уплатить сумму в срок. Так, 29 сентября мировой суд удовлетворил постановление об отсрочке.
- Реконструктору аэропорта «Бегишево» второй раз за год грозит процедура банкротства. ООО «Особенная транспортная компания» из Белгорода инициировала процедуру банкротства челнинского АО «Трест «Камдорстрой». Сумма требований — 1,15 млн рублей.
- Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов подписал указ о сложении правительством региона своих полномочий. «В соответствии со статьей 96 Конституции Республики Мордовия правительство Республики Мордовия должно сложить свои полномочия, при этом продолжить выполнение своих обязанностей до сформирования нового состава», — сказано в сообщении.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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