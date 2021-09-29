Главное к утру: темпы вакцинации в Татарстане упали в 10 раз, мэр Оренбурга ушел в отставку
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 29 сентября:
- Количество желающих сделать прививку от коронавируса в Татарстане упало в 10 раз, мало делают и прививку от гриппа. В день в казанской поликлинике №10 прививают от гриппа около 100 человек: на 92 тысячи прикрепленного взрослого населения это чуть более 2%. Чаще это люди пожилого возраста.
- Мэр Оренбурга Владимир Ильиных 28 сентября написал заявление об освобождении его от занимаемой должности. Причины отставки Ильиных и его новое место работы не уточняется. Сейчас обязанности главы города возложены на первого заместителя Сергея Салмина.
- УНИКС с разгромным счетом обыграл польскую команду «Зелена Гура» (92:63) в матче Единой лиги ВТБ. Как и в предыдущей игре с «Локомотивом-Кубанью», казанцы сделали решающий задел после большого перерыва, доведя встречу до уверенной победы. Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Марио Хезонья, набравший 15 очков. Еще 14 баллов казанской команде принес Артем Клименко.
- Новым директором Академии хоккея «Ак Барс» им. Моисеева назначили Ришата Гимаева. Гимаев поблагодарил руководство ПАО «Татнефть» за доверие возглавить академию. Он отметил, что в академии планируют «плотно взаимодействовать и с Федерацией хоккея РТ, помогать развитию и популяризации хоккея на всей территории республики».
- Участок трассы Пермь — Екатеринбург, где минувшей ночью обрушился надземный переход после ДТП, расчистили, движение по дороге восстановлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Прикамье». Обрушившееся сооружение убрали с проезжей части. Уточняется, что на момент аварии надземный переход не был введен в эксплуатацию.
- Вечером из СИЗО-2 Казани освободили замглавы МЧС Олега Степущенко. Такое решение утром принял Верховный суд Татарстана, который признал незаконным замену домашнего ареста фигуранту реальным. Как сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Дмитрий Рылов, в данный момент его подзащитный уже вернулся домой.
- Компания Google обжаловала три постановления мирового судьи, согласно которым она была обязана уплатить 6 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент, сообщили в Таганском суде Москвы. Дату судебных заседаний пока не назначили.
- Организатор восхождения на Эльбрус Денис Алимов, где 23 сентября погибли пять человек, арестован Нальчикским городским судом на 1 месяц и 28 суток.
Алимов пробудет под стражей включительно до 26 ноября 2021 года. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Алимов в ходе заседания вину признал и рассказал, что общался лично с каждым участником группы восхождения. Он хотел бы поддержать родственников погибших.
- Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») впервые пристыковался к модулю «Наука». Перестыковка велась в ручном режиме. Автономный полет корабля во время перестыковки длился 42 минуты. На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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