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На cодержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана выделят 142 млн рублей

09:59, 28.09.2021
На cодержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана выделят 142 млн рублей
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На содержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана выделят более 142,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Судя по техзаданию, подрядчику необходимо содержать в надлежащем состоянии 50 дорог в Аксубаевском районе РТ.

Финансируется закупка из бюджета РТ. Ремонт должен начаться в 2022 году, завершиться — 30 июля 2023 года. Заказчик — «Главтатдортранс».

На этой неделе в Татарстане отремонтировали участок дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши протяженностью 5,4 км. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тюлячинском районе.

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