На cодержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана выделят 142 млн рублей
На содержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана выделят более 142,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Судя по техзаданию, подрядчику необходимо содержать в надлежащем состоянии 50 дорог в Аксубаевском районе РТ.
Финансируется закупка из бюджета РТ. Ремонт должен начаться в 2022 году, завершиться — 30 июля 2023 года. Заказчик — «Главтатдортранс».
На этой неделе в Татарстане отремонтировали участок дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши протяженностью 5,4 км. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тюлячинском районе.
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