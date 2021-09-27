Татарстанцев предупредили о сильном ветре 28 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник, 28 сентября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и днем местами по Татарстану ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15—18 м/с. В Казани он ожидается ночью и утром.

Напомним, сегодня днем, по прогнозу синоптиков, местами по республике, в том числе и в Казани, ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать до 15—18 м/с.

Татьяна Демина