Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий утром и днем 27 сентября. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Согласно предупреждению, завтра на территории республики ожидается сильный северо-восточный ветер порывами до 15-18 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до +2..+7° C, днем ожидается от +7 до +12° C.
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