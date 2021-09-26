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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане

13:38, 26.09.2021
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий утром и днем 27 сентября. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Согласно предупреждению, завтра на территории республики ожидается сильный северо-восточный ветер порывами до 15-18 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до +2..+7° C, днем ожидается от +7 до +12° C.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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