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В России выявлен 22 041 новый случай коронавируса

11:52, 25.09.2021
В России выявлен 22 041 новый случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России выявлен 22 041 новый случай коронавируса. Всего в России выявлено 7 398 415 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 16 325 человек. Всего в России переболели 6 590 933 человека.

Зафиксировано 822 летальных исхода. Коронавирус унес жизни 203 095 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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