В России выявлен 22 041 новый случай коронавируса
В России выявлен 22 041 новый случай коронавируса. Всего в России выявлено 7 398 415 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки выздоровели 16 325 человек. Всего в России переболели 6 590 933 человека.
Зафиксировано 822 летальных исхода. Коронавирус унес жизни 203 095 россиян.
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