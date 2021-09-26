Новый подъем заболеваемости коронавирусом пройдет из-за невакцинированных

В Роспотребнадзоре считают, что новый подъем заболеваемости может произойти из-за невакцинированных граждан. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие COVID-19 становятся уязвимы для гриппа.

Ольга Шагиева