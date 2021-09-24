Главное к утру: проекты по социально-экономическому развитию Татарстана, фламинго из Сирии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 24 сентября:
- Для строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань начали готовить объекты сетевого комплекса. Сначала планируется обеспечить энергоснабжение строительных площадок, а затем и самой магистрали. Кроме того, в планах переустройство воздушных линий в местах, где пройдет новая трасса. Работами занимается ПАО «Россети».
- Главтатдортранс вновь объявил тендер на строительство в Казани подземного пешеходного перехода через ул. Хусаина Мавлютова. Предыдущий по жалобе отменила Федеральная антимонопольная служба. На строительство подземного перехода готовы выделить более 89,5 млн рублей из бюджета Татарстана, следует из документации на портале госзакупок. Исполнитель должен приступить к работам с момента подписания госконтракта и завершить до 31 августа 2022 года.
- Следственный комитет России официально подтвердил смерть главы следственного управления СКР по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева. По данному факту центральный аппарат ведомства начал процессуальную проверку.
- Татарстан представил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента России в ПФО Игорю Комарову проекты по социально-экономическому развитию республики. Предзащита проектов прошла также для Башкирии, Самарской и Нижегородской областей. Президент Татарстана Рустам Минниханов указал, что в структуре экономики республики большую часть занимает промышленное производство. При этом власти намерены наращивать долю и других отраслей.
- Казанский зооботанический сад пополнился розовыми фламинго. Сейчас птицы, привезенные из Сирии, находятся на месячном карантине. В зоопарке уже содержатся фламинго. Новых обитателей объединят с ними после того, как карантин закончится. Пока у птиц нет ярко выраженного розового окраса — сейчас они серые. Однако специалисты уверяют, что со временем их оперение приобретет нужный цвет.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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