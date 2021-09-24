Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов и сильный ветер

В пятницу, 24 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Временами ожидается дождь.

Ветер юго-восточный умеренный. Местами его порывы могут достигать 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +10..+15 градусов. В Казани ожидается от +10 до +12 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +11..+15 градусов.



По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе прогнозируются дождливые выходные. Днем в субботу температуры поднимутся не выше +8...+13 градусов, в воскресенье ожидается +10..+15 градусов.

В начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до +2...+7 градусов, днем — от 7 до +12 градусов.



Татьяна Демина