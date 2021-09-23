Главное к утру: ответственность за пропаганду нападения на школы, выделят 73 млрд на трассу М-12
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 23 сентября:
- Государственный совет Татарстана разработал законопроект, предусматривающий усиление наказания за уклонение от лечения наркомании. Депутаты предлагают установить в стране уголовную ответственность для тех, кто злостно уклоняется от прохождения назначенных им судом процедур по лечению и реабилитации от наркозависимости.
- Государственный совет Татарстана внес в Государственную думу законопроект о привлечении к ответственности за пропаганду нападений школьников на учебные заведения. В документе предлагается назначать виновным уголовное наказание.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в 2022 году на строительство трассы М-12 Москва — Казань из федерального бюджета выделят 73 млрд рублей. На дороги, по его словам, в следующем году дополнительно выделят 90 миллиардов. Кроме того, в проекте федерального бюджета, который накануне утвердило правительство, предусмотрено 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья.
- США могут ввести санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина. Всего под их угрозой находятся 35 российских чиновников и бизнесменов. Комитет по процедурным вопросам палаты представителей страны одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть возможность введения санкций против них. Под американские санкции могут попасть также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Ватерполисты «Синтеза» открыли европейский сезон в Черногории. В первом поединке I квалификационного раунда в Подгорице они уступили греческому клубу «Аполлон Смирнис». По итогам первого периода «Синтез» выигрывал четыре мяча (7:3). Однако они уступили в следующих двух периодах: 2:5 и 2:4 соответственно. В начале четверти Артем Одинцов сравнял счет, однако затем «Синтез» получил в свои ворота сразу три мяча. Матч закончился со счетом 15:18 в пользу «Аполлон Смирнис».
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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