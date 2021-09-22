Военным комиссаром Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани назначили Евгения Твердохлеба

Военным комиссаром Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани назначили Евгения Твердохлеба, ранее занимавшего должность заместителя военного комиссара этих районов, сообщает мэрия города.



Евгений Твердохлеб родился 24 февраля 1963 года в городе Касли Челябинской области, в 1985 году окончил Казанское ВВКИУ.

С 2000 года был заместителем военного комиссара в Объединенном военном комиссариате Азнакаево. С 2002 года — начальником оперативно-планового отделения в военном комиссариате Татарстана. В 2005 году занял должность начальника третьего отделения в военном комиссариате Кировского и Московского районов города, а с 2010-го заместителем военного комиссара в военном комиссариате Кировского и Московского районов.

Должность военного комиссара в военном комиссариате Кировского и Московского районов он занимал с 2013 года.

Евгений Твердохлеб награжден благодарственными письмами Мэра Казани, почетной грамотой Исполнительного комитета Казани, ведомственными медалями.

Маргарита Головатенко