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В Татарстане начался конкурс профессионального мастерства среди госслужащих республики

14:50, 22.09.2021
В Татарстане начался конкурс профессионального мастерства среди госслужащих республики
Фото: kzn.ru

В Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе Высшей школы государственного и муниципального управления состоялась церемония открытия конкурса профессионального мастерства среди государственных служащих Татарстана.

Координаторы и организаторы конкурса — Департамент государственной службы и кадров при президенте Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас на государственной службе трудятся более 5,7 тыс. служащих. Участниками республиканского конкурса стали служащие, номинированные руководителями госорганов республики, которые уже стали одними из лучших сотрудников внутри ведомств.

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе оцениваются анкетные данные, знания государственных и иностранных языков, законодательства, профессиональные компетенции и умения работать в команде и выводить ее на результат. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, проходят во второй этап. Здесь им необходимо подготовить и защитить проекты, направленные на развитие Татарстана. Победитель конкурса определяется путем суммирования баллов обоих этапов. Церемония награждения запланирована в ноябре.

ОбществоВласть Татарстан

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