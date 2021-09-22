В Татарстане начался конкурс профессионального мастерства среди госслужащих республики
В Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе Высшей школы государственного и муниципального управления состоялась церемония открытия конкурса профессионального мастерства среди государственных служащих Татарстана.
Координаторы и организаторы конкурса — Департамент государственной службы и кадров при президенте Татарстана.
Сейчас на государственной службе трудятся более 5,7 тыс. служащих. Участниками республиканского конкурса стали служащие, номинированные руководителями госорганов республики, которые уже стали одними из лучших сотрудников внутри ведомств.
Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе оцениваются анкетные данные, знания государственных и иностранных языков, законодательства, профессиональные компетенции и умения работать в команде и выводить ее на результат. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, проходят во второй этап. Здесь им необходимо подготовить и защитить проекты, направленные на развитие Татарстана. Победитель конкурса определяется путем суммирования баллов обоих этапов. Церемония награждения запланирована в ноябре.ОбществоВласть Татарстан
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