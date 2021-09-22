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В Кремле не знают, сколько еще Путин пробудет на самоизоляции

13:48, 22.09.2021

Сроки самоизоляции президента России Владимира Путина пока не ясны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что самоизоляция главы государства никак не сказывается на рабочем процесса, передает «РИА Новости».

Путин ушел на самоизоляцию 15 сентября. Он пояснил, что это связано с тем, что в его окружении заболели сразу несколько человек. Президент считает это «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной. Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн, из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции.

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