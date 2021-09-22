Исследование: треть татарстанцев работает не по специальности

32% жителей Татарстана с высшим образованием работает не по специальности. Большая часть из них относится к административному персоналу и банковским служащим (36%), а также к сотрудникам в сфере продаж (42%). Об этом сообщает пресс-служба hh.ru, ссылаясь на результаты опроса татарстанцев.



В основу исследования вошли такие критерии, как мотивы выбора вуза, уровень удовлетворения полученным высшим образованием, нынешнее место работы. Выбор работы не по специальности жители РТ объясняют маленькой зарплатой, плохими условиями труда и отсутствием ясности в плане карьерного роста.

Однако еще 31% татарстанцев удовлетворен полученным образованием. Среди них сотрудники медико-фармацевтической и строительной сфер. Противоположный ответ дали специалисты по маркетингу, рекламе и PR.

Фото: Максим Платонов

Служба исследований hh.ru недавно сообщала, что в Татарстане самую высокую зарплату готовы предложить сотруднику высшего менеджмента, а самую низкую — работникам в сфере образования и науки.