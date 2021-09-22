Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов
В среду, 22 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отельных района республики ожидается дождь.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного. Местами порывы могут достигать до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +12..+17 градусов. В Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +12..+16 градусов.
О том, что на этой неделе в Татарстане ожидается потепление, синоптики предупреждали в понедельник. По предварительной информации Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в республике ожидаются дожди и сильный ветер.
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