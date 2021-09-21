СКР: более 1000 детей погибли в России за время летних каникул из-за различных ЧП

За время летних каникул, за июнь — август 2021 года, в России в результате различных ЧП погибли 1 053 ребенка. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Основными причинами гибели детей этим летом стали несчастные случаи на воде и пожары. За июнь — август по результатам проверок сообщений о преступлениях и иных чрезвычайных ситуациях, в которых пострадали несовершеннолетние, в России возбудили 3 тыс. уголовных дел.

Значительное количество происшествий с детьми этим летом зафиксировано в частных лагерях, говорится в сообщении на сайте СКР. В связи с этим Бастрыкин указал продолжить профилактические мероприятия на этих объектах. Кроме того, поручено обеспечить мерами социальной поддержки пострадавших, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в России летом 2021 года в оздоровительных лагерях отдохнули более 4,5 млн детей. В прошлом году это число было на 1,2 млн несовершеннолетних меньше, сообщил в конце августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



Татьяна Демина