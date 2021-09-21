Итоги дня: задержание главы ФСС Татарстана, ЧП в Альметьевске, продление ареста Доронину
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 21 сентября:
- В Татарстане оперативники УЭБ и ПК задержали руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России Павла Лоханова. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». 30 октября 2020 года ФСС заключил контракт с фирмой на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на 56 миллионов. Контракт был просрочен, и фонд инициировал подачу иска в суд. Для «урегулирования вопроса» глава регионального ФСС РФ попросил 4 млн рублей. Задержание произошло сегодня утром, во время передачи чиновнику 2,4 млн рублей во дворе одного из домов по улице Декабристов. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
- В Казани стартовал Международный форум Kazan Digital Week 2021. Уже в первые часы на мероприятии прозвучали важные новости. В первую очередь в столице РТ представили цифровое приложение по интернет-оповещению в случае стрельбы в российских школах. Основатель и разработчик проекта под названием «Родина» — петербуржец Сергей Минасян, ставший резидентом IT-парка в Казани. Приложение начали разрабатывать после трагедии 11 мая в казанской гимназии. Программа готова к использованию. Сейчас идут переговоры о внедрении этой системы в школах Татарстана. Разработчики уверяют, что приложение будет более доступным, чем служба «112». Также президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о планах провести чемпионат мира по киберспорту в 2022 году в Казани.
- Приветствуя участников форума, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании в России института IT-омбудсмена. Также председатель правительства анонсировал запуск программы для стимулирования участия российского бизнеса в международных альянсах open source и заявил о необходимости создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу. Подробнее о том, как стартовал Kazan Digital Week 2021 — в материале «Реального времени».
- Вахитовский суд Казани продлил на два месяца — до 28 ноября — срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину. Следствие запросило продлить срок ареста Доронину, потому что у него есть гражданство Турции, поэтому он может скрыться. Сторона защиты представила справку о беременности жены Доронина. Сам обвиняемый в мошенничестве и три его адвоката просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест, в том числе для помощи супруге.
- В Альметьевске мужчина угрожал взорвать жилой дом гранатой на улице Сулеймановой. Он был нетрезв. Полицейские обезвредили его и увезли на медосвидетельствование. Позже выяснилось, что граната — муляж. В результате инцидента никто не пострадал.
- ЦИК России опубликовал результаты распределения мест в Госдуме. «Единая Россия» получила 324 места (ранее было 343), КПРФ — 57 (было 42), ЛДПР — 21 (было 39), «Справедливая Россия» — 27 (было 23), новичок в Думе «Новые люди» — 13.
- В Центральной избирательной комиссии Татарстана сообщили общие результаты дополнительных выборов депутатов Государственного совета РТ по Азинскому и Студенческому одномандатным избирательным округам. В Госсовет РТ шестого созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 избран Эмиль Хуснутдинов, по Студенческому одномандатному избирательному округу №24 — Ренат Сибгатуллин.
- В Перми проводят проверку в вузе, где произошла стрельба, по ситуации с преподавателем, который заперся со студентами в аудитории и продолжил образовательный процесс во время нападения на вуз. Тем временем губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в больницах города находятся 13 пострадавших, их состояние стабилизировано. Региональные власти уже приступили к перечислению компенсационных выплат семьям погибших и пострадавшим. Также ведутся переговоры с банками о списании кредитов для тех семей, кого затронула трагедия.
- Сегодня в КФУ объявили день траура по погибшим в результате стрельбы, открытой студентом в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В КФУ отменили все развлекательные мероприятия и передачи, на зданиях университета приспустили флаги. Память погибших во вчерашней трагедии почтил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
- Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России восстановилась, несмотря на то, что ситуация на глобальных рынках остается нестабильной и сложной. По итогам семи месяцев 2021 года ВВП вышел на докризисный уровень. По словам главы государства, спад, который был вызван эпидемией коронавируса, полностью преодолен. А премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России зарплата почти 3 миллионов граждан вырастет в следующем году за счет повышения МРОТ до 13,6 тысячи рублей.
- В Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 77 тысяч доз. Ее будут использовать для повторной вакцинации жителей республики. В ведомстве напомнили, что ревакцинироваться необходимо, если прошло больше 6 месяцев от первого курса прививок.
- Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, она составит 5,8%. При этом ведомство улучшило прогноз по ВВП. По расчетам Минэкономразвития РФ показатель составит +4,2%. Ранее сообщалось, что он достигнет +3,8%.
- Сегодня заместитель главы ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что действующим пенсионерам помогать уже довольно поздно, необходимо стимулировать граждан, чтобы они к моменту выхода на пенсию полагались не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Его слова вызвали большой резонанс. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала слова своего подчиненного крайне неудачными и отметила, что большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, раньше не имели возможности делать накопления на старость. Обеспечить достойную пенсию для всех — это один из приоритетов государства.
- Кабмин обсудил проект бюджета на период с 2022 по 2024 год. Согласно ему, в 2022 году доходы федерального бюджета составят 25 трлн рублей, а расходы — 23,6 трлн рублей. «Реальное время» разбиралось, 23,6 трлн рублей — это много или мало?
- В Великобритании предъявили обвинение третьему россиянину по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Инцидент произошел 4 марта 2018 года. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ.
- Кроме того, сегодня Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко компенсацию в 100 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро. Британские власти утверждают, что его отравили радиоактивным химическим элементом полоний-210.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что со следующего года россияне автоматически будут получать все положенные выплаты: пенсии, компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременную выплату при рождении ребенка. В настоящее время для того, чтобы начать получать те или иные выплаты, россияне должны предоставить заявление и в некоторых случаях подтверждающие документы и справки. Ожидается, что потом достаточно будет сообщить актуальные реквизиты счета и дать согласие на портале госуслуг на проактивное получение денег.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней женщины из-за ДТП на квадроцикле. Инцидент произошел 19 июня. Женщина, будучи пьяной, села за руль квадроцикла и повезла свою знакомую и двух ее малолетних детей на пристань. В один момент она не справилась с управлением и съехала на обочину. После этого квадроцикл врезался в надворную постройку. 11-летняя девочка скончалась на месте ДТП, остальные пассажиры получили различные травмы. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения по существу.
- Казанские перевозчики обратились в Российский союз автостраховщиков и Центробанк из-за того, что им отказывают в оформлении договоров страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) на городские автобусы, которые перевозят пассажиров. В АТП РТ предупредили: из-за этого в октябре на городские маршруты могут не выйти 100 автобусов. По данным ассоциации, к решению проблемы уже подключились власти города.
- Кабинет министров Татарстана утвердил норматив стоимости оказания услуги по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Согласно документу, на ближайшие 3 года установлены следующие нормативы стоимости содержания в вытрезвителях: на 2022 год — 617,85 рубля за койко-день, на 2023 год — 619,38 рубля за койко-день, на 2024 год — 620,96 рубля за койко-день.
- Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи с однодневным визитом 29 сентября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Эрдоган намерены обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе визита турецкого лидера.
- В Казани приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей жителя города, который симпатизировал бесланским террористам. 26-летний Азамат Зарипов в 2019 году публиковал на своей странице в соцсети комментарии, в которых высказывал одобрение террористам, захватившим в 2004 году школу в Беслане. Парень оправдывал действия главарей террористов Шамиля Басаева и Доку Умарова и «приветствовал гибель людей» как русской, так и осетинской национальностей. Его задержали в феврале этого года.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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