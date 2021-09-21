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В Набережных Челнах от гриппа привились уже 15 тысяч человек

12:20, 21.09.2021
В Набережных Челнах от гриппа привились уже 15 тысяч человек
Фото: kzn.ru

В Набережных Челнах началась вакцинация от гриппа. В город доставили 70 тысяч доз вакцины. По данным исполкома, привились уже 15 тысяч человек.

В первую очередь идет вакцинация детей в организованных коллективах, работников образовательных учреждений, медиков, сотрудников сферы ЖКХ, транспорта, людей старше 60 лет и беременных, сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора РТ Лемуза Нафигуллина.

Фото: nabchelny.ru

На прошлой неделе нижнекамский врач объяснила, почему детям важно вакцинироваться от гриппа.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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