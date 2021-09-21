Главное к утру: победа «Единой России», завершено опознание погибших при стрельбе в Пермском университете
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 21 сентября:
- Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав набрав 49,82% голосов. После обработки 100% протоколов в Госдуму также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — за правду» (7,46%), ЛДПР и «Новые люди» (5,32%). Эти партии преодолели электоральный барьер в 5% и также прошли в Госдуму.
- Опознание погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете завершено. Установлены личности всех шести жертв трагедии. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, состояние девяти из 20 госпитализированных после стрельбы в пермском вузе оценивается как тяжелое. По данным Следкома, в результате трагедии пострадали 28 человек, в том числе сам стрелок.
- В Набережных Челнах возле администрации города установили стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном университете. Все желающие могу принести к нему цветы и свечи. Память погибших почтили студенты Набережночелнинского института КФУ. Стихийный мемориал ранее устроили в Казани в Ленинском саду.
- «Рубин» проиграл дома петербургскому «Зениту» (1:3) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Гости усилиями Артема Дзюбы забили все свои голы уже в первом тайме встречи. В активе форварда «Зенита» два мяча и голевая передача на Клаудиньо. При этом для Дзюбы эти голы стали первыми в текущем сезоне. Казанцы смогли отыграть один мяч во втором тайме. После розыгрыша штрафного защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков отметился автоголом.
- «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Подольска «Витязь». Игра закончилась со счетом 2:1. В первом периоде обе команды смогли забить в ворота. Он закончился со счетом 1:1. Открыли счет казанцы — свою первую шайбу в КХЛ забил 20-летний Артур Бровкин. Это поражение стало для «Рубина» вторым в сезоне. «Зенит» одержал шестую победу в восьми матчах турнира и лидирует в РПЛ с 20 набранными очками.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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