Итоги дня: стрельба в Пермском университете, результаты выборов в Госдуму, запрет на курятники
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 20 сентября:
- Сегодня утром в Пермском крае произошла трагедия: 18-летний парень устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли 6 человек, пострадали 28. Среди погибших — известный в Прикамье врач-эндоскопист с 39-летнем стажем Маргарита Энгаус. По последним данным, опознаны тела еще трех жертв — две девушки в возрасте 26 и 20 лет и молодой человек 20 лет. Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте». В ней он подробно рассказал, как ему удалось получить ружье, мотивах преступления и выборе места. При задержании стрелка ранил полицейский Константин Калинин, который прибежал вместе с напарником в университет после сообщении очевидцев. Соболезнования в связи с трагедией выражали президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководство казанских вузов. В столице Татарстана в Ленинском садике устроили стихийный мемориал в память о погибших. Кадры нападения на университет опубликовали СМИ. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. «Реальное время» собрало все последние новости о случившейся трагедии.
- Сегодня по всей России подводят итоги выборов в Госдуму. По предварительным итогам, в Татарстане явка составила 78,9%, большинство голосов получила партия «Единая Россия», КПРФ — менее 10%, остальные партии не прошли даже пятипроцентный барьер. Самая высокая конкуренция среди кандидатов в РТ была в Центральном округе. «Реальное время» в своем материале подводит итоги выборов в республике.
- Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Госдуму после обработки 99,84% протоколов УИК. «Единая Россия» лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте с 18,94%, ЛДПР –на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят «Справедливая Россия — за правду» (7,47%), и «Новые люди» (5,33%). Помимо этого, «Единая Россия» предварительно выигрывает в 198 одномандатных округах. В Госдуму впервые за более чем 10 лет проходят 5 партий по спискам.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего мужчины, который устроил смертельную аварию с пятью погибшими, которая произошла 9 мая. Мужчина ехал за рулем грузового седельного тягача МАN с полуприцепом двигался по дороге Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на территории Чистопольского района. На 125-м километре дальнобойщик отвлекся от дороги, потянувшись за зажигалкой. Грузовик в это время выехал на встречную полосу, столкнувшись с микроавтобусом Renault Trafic, в котором находились девять человек. В результате аварии погибли пять человек, остальные получили травмы.
- Верховный суд России признал законным запрет разводить домашних птиц на садовых участках. Высшая судебная инстанция рассмотрела случай жительницы Волгоградской области. На ее участке Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник, причем ее земля была предназначена для садоводства. Женщину оштрафовали на десять тысяч рублей.
- Татарстан попал в число 30 пилотных регионов России по развитию промышленного туризма. Специальную конкурсную Акселерационную программу запустило с 4 августа Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ. Конкурс проводился среди 53 регионов России.
- К 2024 году мерами поддержки планируется охватить 2,5 млн российских семей. Сейчас в России продолжается создание целостной системы мер поддержки семей с детьми на основе принципов социального казначейства. Власти планируют снизить риски бедности таких семей, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
- Сегодня в Черемшанском районе РТ полицейские задержали подозреваемых в краже из ювелирного магазина в Набережных Челнах. Это произошло 18 сентября, около 4 утра, в одном из ювелирных магазинов города. По информации полиции, воры, отогнув входную дверь, проникли в ювелирный салон, разбили витрины и похитили драгоценности на сумму 2,8 млн рублей. В совершении преступления подозреваются двое жителей Самарской области 1991 и 1992 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранты дела задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
- Заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал в интервью «Известиям», что более 1,6 млрд рублей долгов россиянам спишут по упрощенной процедуре банкротства физических лиц. По его данным, из 12 тыс. обращений граждан освобождение от долгов по упрощенной схеме одобрено в 5 тыс. случаев. «Реальное время» разбиралось: 1,6 млрд рублей — это много или мало?
- В Казани с 22 по 25 сентября пройдет 14-й фестиваль «Аксенов-фест». Он будет посвящен Году родных языков и народного единства в Татарстане, детской и современной популярной литературе и творчеству самого Василия Аксенова. Гостями фестиваля станут: президент русского ПЕН-центра, драматург Евгений Попов, музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхина, удмуртская этническая поэтесса Анастасия Шумилова, автор бестселлера «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова, детская писательница Анастасия Строкина, прозаик и журналист Марина Ахмедова, переводчик Максим Амелин.
- Этим летом цены на гречку обновили десятилетний максимум. В августе 1 кг стоил 102,5 рублей. В последний раз гречка стоила дороже 100 рублей за килограмм в 2011-м — тогда она подорожала до 112 рублей. В прошлом году спрос на нее сильно вырос в связи с начавшейся пандемией коронавируса. В марте россияне стали покупать продукты с длительным сроком хранения. Уже летом 2020-го гречка стала одним из самых подорожавших продуктов. Ее цена выросла по сравнению с 2019-м в 1,8 раза — до 87 рублей за килограмм.
- В Набережных Челнах в городской больнице №5 увеличивают численность среднего медицинского персонала. Сюда на работу устроились выпускники медицинских колледжей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и Елабуги — всего 83 выпускника медицинских колледжей. Сейчас укомплектованность средним медицинским персоналом в горбольнице №5 составляет 89%, младшим — 100%.
- Президент России Владимир Путин продлил на следующий год действие контрсанкции. Напомним, в августе 2014 года глава государства подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На следующий день на основании документа правительство ввело запрет на импорт из Евросоюза, США, Норвегии, Канады и Австралии некоторых продовольственных товаров.
- В России за четыре года планируется охватить почти 80 миллионов россиян исследованиями по выявлению рака и болезней сердца, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Акцент делается на раннее выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
- «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа». В сентябре «Газпром» бронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн кубометров в сутки или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.
- Сегодня днем в Казани на улице Гагарина произошло массовое ДТП. Водителю Haval поплохело за рулем, автомобиль начал вилять по дороге. После этого машина въехала в несколько авто: «ГАЗель», BMW X5, KIA, Volkswagen и «УАЗ». Водитель Haval скончался до момента ДТП.
- Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не прилетел в Казань на сегодняшний матч 8-го тура премьер-лиги с «Рубином», выяснило издание «Спорт-Экспресс». Причину журналисты не уточнили. Встречу в столице Татарстана также пропустят травмированные 28-летний хавбек Магомед Оздоев и 26-летний защитник Вячеслав Караваев. Обе команды уже опубликовали списки игроков.
- Президент США Джо Байден позже был вынужден объясняться перед российским лидером Владимиром Путиным за слова об «убийце». «Мне был задан вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме», — написал в своей новой книге «Опасность» (Peril) американский журналист Боб Вудворд. После этого американский президент предложил провести встречу на высшем уровне.
- В Татарстане на этой неделе ожидаются дожди и до +16 градусов. В среду, 22 сентября, и четверг, 23 сентября, в южных районах республики пройдет дождь. Температуры воздуха ночью ожидаются от 1 до 8°, на востоке и севере Татарстана ночью сохранятся заморозки до -2°. Днем потеплеет до 11... 16°. По предварительному прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу ожидаются дожди и сильный ветер.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности подготовки к поэтапному сокращению использования углеводородов. По словам председателя правительства, сейчас необходимо повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру. А до конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу.
- США с начала ноября будут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации и наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки. По данным Reuters, новая политика Вашингтона об обязательной вакцинации предусматривает ряд исключений. Но какие именно — агентство не сообщило.
- Пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости: растущие цены делают жилье все более недоступным на мировых рынках. Все больше людей покидают квартиры в Лондоне, Риме, Париже, Берлине. При этом арендная плата также растет во многих городах. В нескольких странах ситуация на рынке жилищного кредитования напоминает месяцы перед финансовым кризисом 2008-2009 годов. Bloomberg отмечает, что это может угрожать возникновением так называемого «пузыря» на рынке недвижимости.
- Роспотребнадзор предложил внести дезинсекцию и дезинфекцию в перечень видов деятельности, на которых требуется лицензия. Соответствующий проект изменений ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. Это произошло после резонансного инцидента в Москве: бабушка и ее внучка отравились арбузом из магазина «Магнит». В столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в нем нашли вещества для дезинсекции.
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