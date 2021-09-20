В Госдуме предложили признать нежелательными более 20 иностранных НПО

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России хочет признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными в России — соответствующее обращение уже подготовлено и в ближайшее время направится в Генпрокуратуру.



«Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — приводятся слова главы комиссии Василия Пискарева в Telegram.

В процессе избирательной кампании более 20 таких НПО призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и не удалять запрещенный в России контент, сообщает RT со ссылкой на Telegram главы комиссии Василия Пискарева.

Также организации, по его словам, навязывали россиянам некоторые предпочтения в процессе голосования.

Маргарита Головатенко