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В Госдуме предложили признать нежелательными более 20 иностранных НПО

06:57, 20.09.2021

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России хочет признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными в России — соответствующее обращение уже подготовлено и в ближайшее время направится в Генпрокуратуру.

«Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — приводятся слова главы комиссии Василия Пискарева в Telegram.

В процессе избирательной кампании более 20 таких НПО призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и не удалять запрещенный в России контент, сообщает RT со ссылкой на Telegram главы комиссии Василия Пискарева.

Также организации, по его словам, навязывали россиянам некоторые предпочтения в процессе голосования.

Маргарита Головатенко
Общество

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