Итоги дня: первый день выборов в Госдуму, график выходных на 2022 год, нападение на фельдшера в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 17 сентября.
- Сегодня во всей России стартовали выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Первые избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке. В Татарстане голосование началось в 8 утра по московскому времени. Всего в стране открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 — в Татарстане. Избирательным правом наделены 108 млн россиян, в том числе 2,9 млн татарстанцев.
- По состоянию на 16.00 (по мск) в России в первый день голосования на выборах в Госдуму общая явка составила 9,16%. Досрочно проголосовали около 225 тыс. избирателей. Выборы продлятся в субботу и воскресенье. Трехдневное голосование в стране проводится не в первый раз, и в Центризбиркоме считают, что эта практика приживется. В связи с этим будет поставлен вопрос о разведении по времени учебного процесса в школах и выборов, так как половина избирательных участков в России располагается в учебных заведениях, обратила внимание глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
- В Татарстане явка в первый день голосования на выборах в Госдуму по состоянию на 15.00 составила 18%. Жалоб на нарушения не поступало, серьезных нарушений не зафиксировали.
- В этом году граждане активно голосуют онлайн. В частности, так участие в выборах принял президент России Владимир Путин, который находится на самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев считает, что участие главы государства в электронном голосовании может повысить доверие россиян к этой системе и сподвигнет многих к ее использованию. Онлайн из своего рабочего кабинета отдал голос и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- В Татарстане же представители власти решили придерживаться традиционного способа голосования. Избирательные участки сегодня посетили президент Татарстана Рустам Минниханов со своей супругой Гульсиной Миннихановой. Бумажный бюллетень в урну опустил и первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. «Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут депутатами после предстоящих трех дней голосования, работали над выполнением того, что обещали населению», — заявил он после процедуры голосования.
- Президент России Владимир Путин на онлайн-выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что РФ во время пандемии COVID-19 направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 триллионов рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. «Реальное время» разбиралось, много это или мало.
- Жители Казани, придя в единый день голосования, 19 сентября, на избирательный участок, смогут сделать прививку от гриппа. Пункты вакцинации откроют на 189 участках. А вот прививку от COVID-19 казанцы там сделать не смогут. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, на избирательных участках сложно обеспечить безопасность пунктов вакцинации от коронавируса.
- Тем временем в России стартовали доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и COVID-19, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На сегодняшний день их рекомендуется делать с интервалом в один месяц: сначала прививка от коронавируса, затем — от гриппа. В Казани последнюю можно сделать в торговых и культурных центрах.
- Несмотря на вакцинацию, в Татарстан все же пришел сезон острых респираторных вирусных инфекций. За прошедшую неделю обследовали 160 человек и выявили шесть случаев вирусных заболеваний. Среди них четыре РС-вируса (респираторно-синцитиальная инфекция) и два риновируса. Кроме того, в республике с начала сентября из-за симптомов ОРВИ, в том числе высокой температуры, от занятий отстранили 4 749 школьников.
- В Казани во дворе дома №15 по улице Годовикова избили 56-летнего фельдшера скорой помощи, приехавшего к указанному дому по вызову. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Личность нападающего пока не установлена. Расследование дела проконтролирует прокуратура.
- Правительство России утвердило график выходных на 2022 год. Новогодние праздники продлятся десять дней — до 9 января 2022 года включительно. Выходные дни 1 и 2 января совпадают с субботой и воскресеньем, поэтому переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочую субботу, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта. Майские праздники в следующем году пройдут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
- «Ростех» открыл в Татарстане на базе компаний Pozis логистический центр площадью более 15 тыс. кв. метров. В нем одновременно могут храниться до 40 тыс. единиц техники. Стоимость объекта оценивается в более чем 550 млн рублей. Построили центр в сжатые сроки: работы начались осенью 2019 года и закончились в 2020-м. Оснащение объекта завершили в текущем году — внедрили автоматизированные линии и процессы управления складом, оптимизировали логистические потоки, что позволяет повысить производительность труда на 30%.
- Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Ее сумма составит 50 тыс. рублей. Получить ее сможет указанная категория лиц, постоянно проживающих в РФ, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Глава государства попросил правительство и ведомства уделить особое внимание вопросам по оформлению этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».
- Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что корпорация направит обращение в правительство России о необходимости выравнивания экономических условий ведения бизнеса между предприятиями ОПК и иностранными резидентами ТОСЭР, размещающими свои производства в РФ. По его мнению, Кабмин должен учесть эти моменты для тех, кто выполняет гособоронзаказ по поручению президента страны. «Наши предприятия, которые не находятся в зоне особого экономического развития, не получают тех льгот, которые имеют иностранные компании», — обратил внимание Чемезов.
- Татарстану по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» выделили дополнительный миллиард рублей. Его направят на ремонт 66,7 км автодорог в 16 районах республики, в том числе в Алексеевском, Актанышском, Кукморском, Спасском и Черемшанском.
- Вахитовский районный суд Казани продлил арест жителю Кукмора, пасынок которого, по версии силовиков, в октябре 2020-го пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью. При задержании парень оказал сопротивление, напал с ножом на полицейского и был застрелен. Мужчину обвиняют в том, что, проживая совместно с сыном жены, он неоднократных склонял подростка к совершению террористического акта. Кроме того, он оказал несовершеннолетнему пособничество в приготовлении к преступлению.
- Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа в России — самые крупные в мире: «и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет». Некоторые месторождения, которые в настоящий момент обустраиваются на Ямале, будут работать до 2132 года, заверил он.
- Сотрудникам МВД России удалось поймать мужчину, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок в Воронежской области. При задержании он оказал вооруженное сопротивление — полицейские применили оружие в ответ. В результате злоумышленник получил ранение в голову. Кроме него в ходе операции по задержанию никто не пострадал. Позже выяснилось, что на подозреваемого зарегистрировали несколько единиц оружия, разрешения на которые он получил законно. Из его машины полиция изъяла более 100 патронов к нарезному и гладкоствольному оружию, около десяти гранат, охотничьи карабины, оптический прицел, глушитель, дымовые шашки, противогаз, ременно-плечевую систему для боезапаса и шлем с бронезабралом. Все это отправлено на экспертизу.
Татьяна ДеминаОбществоВласть
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