Главное к утру: старт выборов депутатов Госдумы, гигантский Pac-Man на фасаде гостиницы в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 17 сентября:
- В России начались выборы депутатов Госдумы. В информационном центре ЦИК России дали старт голосованию на выборах. В РФ уже открылись первые избирательные участки — на Чукотке и Камчатке. В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различных уровней. Граждане избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходят муниципальные выборы.
- Сборная Татарстана проиграла в финале чемпионата России по бадминтону, заняв второе место. В финале татарстанская команда выиграла оба одиночных поединка, но уступила в трех парных, проиграв подмосковным бадминтонистам со счетом 2:3 и довольствовавшись серебряными наградами. Третью строчку разделили сборные Башкортостана и Нижегородской области. Татарстан на турнире в Саратове представляли Сергей Сирант, Павел Монич, Евгения Косецкая, Регина Галиахметова и Анастасия Редькина.
- В Казани вчера вечером на фасаде гостиницы «Татарстан» появилась необычная проекция. На проекции Pac-Man «съедает» числа 17, 18 и 19. В эти дни в России пройдут выборы в Госдуму.
- «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы по футболу. Москвичи пропустили в начале второго тайма, когда Дженгиз Ундер реализовал пенальти. В том же моменте за вторую желтую карточку поле покинул защитник хозяев Наир Тикнизян. После этого французы продолжили атаковать и могли удвоить свое преимущество, но «Локомотив» сумел спасти игру. На 88-й минуте встречи точный удар удался хавбеку российской команды Анджорину, который сравнял счет. В другой паре группы «Галатасарай» обыграл «Лацио» (1:0) и возглавил таблицу.
- К 2024 году российские вузы увеличат набор абитуриентов по IT-специальностям на бюджетные места до 120 тысяч. Это вдвое больше, чем сейчас. Сейчас остается проблема с качеством подготовки специалистов. Минцифры готово финансово участвовать в этом, внедрять новые технологии обучения, оплачивать лучших преподавателей.
- «Нефтехимик» дома проиграл челябинскому «Трактору» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По ходу встречи гости выигрывали 3:0, после чего единственную шайбу в составе нижнекамской команды забросил Владислав Шутов. У гостей голами отметились Андрей Стась, Егор Фатеев и Сергей Калинин. Для «Нефтехимика» это поражение стало уже третьим подряд в КХЛ. Три последние встречи нижнекамцы уступили с общим счетом 2:12. До этого команда Олега Леонтьева проиграла в гостях «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Металлургу» (0:4). Подробнее о причинах провала в игре «Нефтехимика» читайте в материале «Реального времени».
- В Татарстане отменили карантин, введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС). Карантин отменяется в охотничьем хозяйстве «Красновидово» Новошешминского района, а также в угрожаемой зоне: в селе Слобода Петропавловская, деревне Андреевка, деревне Аверьяновка, селе Ерыклы, деревне Бакташ, селе Новошешминск Новошешминского района РТ, селе Новотроицкое, селе Рокашево, деревне Шегурча Альметьевского района РТ, деревне Благодатная, селе Тавель, поселке Троицкий, деревне Большая Сосновка Нижнекамского района РТ. Также указом отменяются ограничительные мероприятия в зонах наблюдения — административных границ 27 районов РТ.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым