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Стало известно, на какие избирательные участки в Казани можно прийти вместе с собакой

12:41, 16.09.2021
Стало известно, на какие избирательные участки в Казани можно прийти вместе с собакой
Фото: kzn.ru

Мэрия Казани опубликовала список избирательных участков, где можно проголосовать с собакой. Всего в городе четыре таких избирательных участка.

Где можно будет проголосовать с собакой:

  • в Вахитовском районе — Подростковый клуб «Союз», Моторная, 31а,
  • в Кировском — ЦДО «Заречье», Окольная, 23,
  • в Ново-Савиновском — Сибгата Хакима, 46,
  • в Советском — ДК «Вознесенское», улица Нардуган, 45.

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября. О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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