В Татарстане объявлен конкурс на лучшее видео, посвященное Конституции республики
Конституционный суд Татарстана объявил конкурс на лучший видеоролик, посвященный Конституции республики, сообщается на сайте суда.
С помощью проекта организаторы хотят повысить правовую культуру населения региона. Заявку можно подать до 22 октября.
В то же время в Казани продлили заявочную кампанию на международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию нового здания театра им. Галиасгара Камала. Решение принято по просьбам зарубежных конкурсантов.
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