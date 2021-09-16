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В Татарстане объявлен конкурс на лучшее видео, посвященное Конституции республики

03:18, 16.09.2021
В Татарстане объявлен конкурс на лучшее видео, посвященное Конституции республики
Фото: ks.tatarstan.ru

Конституционный суд Татарстана объявил конкурс на лучший видеоролик, посвященный Конституции республики, сообщается на сайте суда.

С помощью проекта организаторы хотят повысить правовую культуру населения региона. Заявку можно подать до 22 октября.

В то же время в Казани продлили заявочную кампанию на международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию нового здания театра им. Галиасгара Камала. Решение принято по просьбам зарубежных конкурсантов.

Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологииITМедиа Татарстан

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