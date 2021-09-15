Владимир Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США

Президент России Владимир Путин получил приглашение на онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока приглашение рассматривается.

Глобальный саммит по борьбе с коронавирусом проведут 22 сентября. Сообщалось, что Вашингтон намерен пригласить на мероприятие Россию и КНР.

Владимир Путин сейчас находится на самоизоляции.

Ольга Плешкова