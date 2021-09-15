В России в списки избирателей включено более 108 млн человек

В Росси в списки избирателей для голосования на сентябрьских выборах в Государственную думу включены более 108 млн граждан. Такую цифру озвучила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В списки избирателей включено также примерно 2 млн россиян, которые живут или на данный момент находятся за границей. Памфилова обратила внимание, что учет таких граждан сложно проводить, так как не все встают на консульский учет, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября. О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина