Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане 16 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг, 16 сентября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и днем по Татарстану местами ожидается сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15—17 м/с, в Казани — до 15 м/с.

Кроме того, 16 сентября в Татарстане ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температуры понизятся до +2..+7 градусов, днем составят не более +8..+13 градусов.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане сегодня днем ожидается сильный юго-западный, западный ветер. Порывы могут достигать 15—18 м/с.

Татьяна Демина