В Казани за вчерашний день произошло две аварии с пострадавшими
В Казани за вчерашний день произошло две аварии с пострадавшими — наезд на пешехода и столкновение. Еще 92 ДТП привели к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции города.
Задержано семь пьяных водителей. Также пресечено 11 нарушений со стороны электросамокатчиков.
В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступления.
Ранее в Казани на проспекте Ямашева мотоциклист врезался в стоящий на дороге автомобиль и от полученных травм погиб на месте.
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