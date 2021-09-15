В Казани за вчерашний день произошло две аварии с пострадавшими

В Казани за вчерашний день произошло две аварии с пострадавшими — наезд на пешехода и столкновение. Еще 92 ДТП привели к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции города.

Задержано семь пьяных водителей. Также пресечено 11 нарушений со стороны электросамокатчиков.

В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступления.

Ранее в Казани на проспекте Ямашева мотоциклист врезался в стоящий на дороге автомобиль и от полученных травм погиб на месте.

