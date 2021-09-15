Главное к утру: Альметьевский кот вернулся, новое поколение Apple, «Зенит» уступил «Челси»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 15 сентября:
- В Альметьевске заново нарисовали изображение кота, которое было на двери одного из подъездов. Напомним, рисунок недавно закрасили коммунальщики. Обновленным изображением поделился глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. В своем посте в Instagram он поблагодарил автора и поинтересовался у подписчиков, как назвать котика. Граффити нарисовал художник из Казани Роман Фадеев, известный под псевдонимом Roma Roll. Автор оригинала уехала жить в США.
- Ростуризм рассматривает возможность запуска чартерного рейса по маршруту Казань — Минеральные Воды, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. С помощью таких чартеров Ростуризм рассчитывает решать проблему связанности страны, чтобы россияне могли напрямую летать в популярные туристические места.
- Вчера в 20.00 по мск Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini, смарт-часы Watch Series 7 и iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. В России оформление предзаказа на новые iPhone будет доступно с 22 сентября. После презентации акции компании Apple упали на 1,36%.
- Группа ученых, среди которых сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовала в научном журнале The Lancet данные о бесполезности массовой ревакцинации против COVID-19. По их данным, существующие вакцины достаточно эффективны. В массовой ревакцинации нет острой необходимости.
- «Зенит» уступил в гостях английскому «Челси» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу. Решающим стал удар нападающего хозяев Ромелу Лукаку на 69-й минуте встречи. Он отправил мяч в сетку, перепрыгнув в верховой борьбе защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова.
- Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, перевели из московского следственного изолятора в СИЗО Санкт-Петербурга. По предварительной информации, это сделано для проведения дополнительных экспертиз.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым