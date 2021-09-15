В Россию возобновляются поставки шампанского из Франции

В Россию возобновляются поставки шампанского из Франции. Соответствующее решение принял профессиональный комитет вин Шампани. Поставки возобновляются с 15 сентября.

Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер заявил, что французские виноделы будут уважать новый российский закон. По его словам, приостановили поставки в РФ не менее 95% торговых домов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас же, по словам Барийера, виноделы не будут больше ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников, передает «РИА Новости».

Напомним, этим летом президент России Владимир Путин подписал поправку к закону, разрешающую использование российского термина «шампанское» для игристых вин, произведенных в РФ. Новость вызвала резонанс среди французских производителей, поскольку от них потребовали использовать общий термин «игристое вино» на обратной стороне бутылок, продаваемых в России.

Крупные французские производители, такие как Moеt Hennessy, выразили разочарование по поводу нового положения, после чего отрасль в целом призвала приостановить поставки в Россию. «Реальное время» рассказывало все подробности в своем материале.

Татьяна Леухина