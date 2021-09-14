Главное к утру: резкий рост ОРВИ в Челнах, похолодание и госпитализация Самошникова
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 14 сентября:
- Ростуризм собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. Это может произойти в ноябре — декабре 2021 года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. В дополнительном финансировании программы пока нет необходимости. Ведомство надеется, что выделенных на следующий год 5 млрд рублей хватит для стимулирования низкого сезона: зима — начало весны и осень — зима. В рамках программы кешбэка за поездки в детские лагеря россияне купили путевки на 10 миллиардов рублей.
- В Челнах зарегистрировали резкий рост заболеваемости ОРВИ. В городе зарегистрировали 3 842 случая. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,5 раза. Случаев гриппа в городе не зарегистрировали.
- Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов распорядился вернуть изображение кота, закрашенное коммунальщиками. В прямом эфире Нагуманов показал свое возмущение сложившейся ситуацией: «Не поддается анализу и пониманию, чем руководствовалась управляющая компания, когда ее маляры вдруг решили покрасить дверь и сделали это самым неподходящим способом». Сейчас в Альметьевске ищут художника, который смог бы восстановить изображение, поскольку автор оригинала уехал в США.
- В регионы Приволжского федерального округа на этой неделе придет устойчивое похолодание. Низкие температуры будут сопровождаться сильным порывистым ветром и дождями, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. В Поволжье стремится холодный воздух, который сформировался над акваторией Северного ледовитого океана, имеет низкую температуру.
- «Рубин» на Центральном стадионе в столице Татарстана обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0. После домашнего матча защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова госпитализировали. Футболист травмировался в конце игры.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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