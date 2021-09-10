В Дагестане ликвидировали двух боевиков
В ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Накануне в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО). Бандитам предложили сдаться властям и сложить оружие, ответом был огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
На месте перестрелки обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы. В машине преступников находилось готовое к применению СВУ.
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавших среди правоохранительных органов и гражданского населения нет.
В июле в Тюмени пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации. Сотрудникам ФСБ удалось нейтрализовать ее главаря и участника.
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