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В Дагестане ликвидировали двух боевиков

09:14, 10.09.2021
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Накануне в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО). Бандитам предложили сдаться властям и сложить оружие, ответом был огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

На месте перестрелки обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы. В машине преступников находилось готовое к применению СВУ.

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавших среди правоохранительных органов и гражданского населения нет.

В июле в Тюмени пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации. Сотрудникам ФСБ удалось нейтрализовать ее главаря и участника.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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