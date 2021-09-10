Главное к утру: итоги встречи Путина и Лукашенко, футбольный тренер Гус Хиддинк завершает карьеру
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 10 сентября:
- В седьмой день I Игр стран СНГ, которые проходят в Казани, сборная России завоевала 13 золотых медалей. Копилка российских спортсменов также пополнилась 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами. Вчера в столице Татарстана разыграли медали в дзюдо, настольном теннисе, пулевой и стендовой стрельбе и танцевальном спорте.
- Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк сообщил о завершении карьеры. Сейчас ему 74 года. Хиддинк тренировал сборную России в 2006—2010 годах. Благодаря ему она вышла в полуфинал Евро-2008.
- Поток туристов из России в Египет этим летом вырос в два раза по сравнению с началом 2021 года. Министр туризма и древностей страны Халед аль-Анани встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и обсудил увеличение количества авиарейсов между Россией и Египтом. Халед аль-Анани надеется, что этот вопрос в скором времени решится положительно.
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до 1 декабря 2023 года Россия и Белоруссия подпишут соглашение об объединении рынка газа. Он анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков двух государств. Кроме того, Путин сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на следующий год останется на уровне 2021 года.
- В Татарстане стартовали съемки фильма «Микулай» с народным артистом России Виктором Сухоруковым и актером Иваном Добронравовым. Они проходят в деревне Толкияз Пестречинского района. Актеры приехали на место съемок 8 сентября и расположились в большом трейлере. В этот же день прошла репетиция в местном Доме культуры. Съемки будут проходить в течение этого месяца.
- В Казани на форуме «Россия — спортивная держава» представили три эскиза медалей Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Один из них планируют утвердить официально.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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