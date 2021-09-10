В некоторых домах Набережных Челнов горячей воды не будет до 11 сентября

В некоторых домах Набережных Челнов горячей воды не будет до 11 сентября. Это связано с тем, что в автограде проводится ремонт теплосетей, на которых обнаружили повреждения.

По последним данным, без горячего водоснабжения в Челнах остались жители 40 ( 40/01, 40/10, 40/03 в), 45 ( 45/01, 45/02, 45/07, 45/08) и 63-65 комплексов, а также микрорайонов Бумажников и Талан. Горячей воды нет в 20 домах поселка Сидоровка и поселке ГЭС (4/3 а, 4/5 а, 4/7 а, 4/15, 4/12), сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Фото: nabchelny.ru

На этой неделе в Челнах проводилась итоговая опрессовка теплосетей. Первоначально горячую воду хотели отключить на время во всем городе, однако потом это решили сделать поэтапно.

Татьяна Демина