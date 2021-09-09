Главное к утру: Хабиров о набережной в Казани, «Талибан»* планирует провести всеобщие выборы в Афганистане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 9 сентября:
- В шестой день I Игр стран СНГ, которые проходят в Казани, сборная России завоевала 11 золотых медалей. Копилка российских спортсменов также пополнилась одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.
- Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в РФ), которое пришло в августе к власти в Афганистане, заявило о планах провести в стране всеобщие выборы с участием разных слоев местного населения. Представитель Министерства информации и культуры нового государства заявил, что талибы* стремятся привлечь талантливых людей, которые не связаны с их движением. Он заверил, что им «важнее способности, чем этническое происхождение» новых членов правительства.
- По мнению главы Башкортостана Радия Хабирова, оживить пустующую набережную реки Белой в Уфе поможет взаимодействие с различными сообществами музыкантов и актеров на примере набережной в Казани. Он отметил, что воплощение этих планов затормозилось из-за пандемии коронавируса. Глава региона уже предложил мэру Уфы Сергею Грекову найти оптимальные участки, где можно было бы реализовать задумку.
- В Казани в 2024 году может пройти Всемирный конгресс спортивной медицины, о готовности к проведению мероприятия заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. В этом году Всемирный конгресс спортивной медицины состоится в Афинах. Мероприятие запланировано на 23—26 сентября.
- В августе годовая инфляция в России ускорилась до 6,68% после 6,46% в июле. В месячном выражение потребительские цены в стране выросли на 0,17%. По сравнению с декабрем 2020 года они увеличились на 4,69%.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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