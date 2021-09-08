Итоги дня: гибель главы МЧС России, уход Канделаки с «Матч ТВ», взрыв в Ногинске
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 8 сентября.
- Сегодня в Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Министр пытался помочь кинорежиссеру Александру Мельнику, который прибыл туда для выбора места съемок своего будущего документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Они находились в месте проведения межведомственных учений. Зиничев бросился на помощь кинорежиссеру, который сорвался с обрыва, — в итоге оба погибли. И.о. главы МЧС станет первый замминистра Александр Чуприян.
- МЧС России после гибели Евгения Зиничева может возглавить один из его заместителей — Александр Чуприян, Андрей Гурович или Илья Денисов. Кандидатом также называют губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
- Президент России Владимир Путин назвал гибель главы МЧС России Евгения Зиничева личной невосполнимой утратой: «Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации». Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что потрясен новостью о случившемся: «Мужественный, благородный человек, избравший своим призванием непростое дело обеспечения безопасности государства и общества, Евгений Николаевич ушел из жизни как настоящий защитник и спасатель — при исполнении служебного долга. Горько сознавать, что наша страна потеряла такого сильного, надежного руководителя, опытного профессионала, верного долгу и Отечеству».
- В Казани с четверга, 9 сентября, пункты вакцинации от COVID-19 у метро приостанавливают работу — это связано с похолоданием. Они возобновят деятельность, если потеплеет, сообщили в мэрии столицы РТ. В конце июня в столице Татарстана уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Их оставили только возле станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная».
- В жилом доме в Ногинске произошел взрыв бытового газа — в результате частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Основной причиной власти называют утечку бытового газа. По данным СК, пять человек пострадали, двое погибли, следователи завели уголовное дело.
- Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ». Она стала заместителем генерального директора «Газпром-медиа». Ее пост займет Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала. При этом Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга «ГПМ Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и другие).
- СК направил в суд дело о групповом изнасиловании в Татарстане — за изнасилование 17-летней будут судить трех 16-летних подростков в Набережных Челнах. По версии следствия, преступление было совершено 14 марта 2021 года, когда ныне обвиняемые и потерпевшая отмечали день рождения на съемной квартире. Все трое сейчас находятся под стражей.
- По делу финансовой пирамиды Finiko задержаны основатель фирмы «Недвижимость и закон», «десятая звезда» Лилия Нуриева и еще одна «вице-президент» — Дина Габдуллина. Обеих, как и «вице-президента» Ильгиза Шакирова, которого вчера арестовали, пригласили на допрос, а после него задержали в качестве подозреваемых.
- Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год, о чем заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Ожидается, что оно затронет порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса.
- В Пестречинском районе Татарстана реконструируют известную проселочную дорогу М-7 «Волга» — Богородское — Куюки. Строительство необходимой густонаселенному пригороду транспортной артерии, запланированное еще в 2012 году и четко анонсированное год назад, обойдется бюджету РТ более чем в 552 миллиона рублей. По графику работы начнутся 11 октября 2021 года и должны быть выполнены до 14 сентября 2023 года.
- Сегодня на территории Татарстана начали работу 2 810 участковых избирательных комиссий (УИК). Кроме того, открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан. Правом голоса на 1 июля обладали 2 млн 931 тыс. 500 жителей Татарстана, а учебный процесс в школах не претерпит изменений. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На территории России зарегистрировали порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19. Это составляет 0,018% от общего числа вакцинированных, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Также ведомство выявило 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации и QR-кодов.
- Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Он дважды вакцинировался от COVID-19. Сейчас у него нормальное самочувствие, температуры нет, по его словам, у него просто насморк.
- Сегодня в Казани стартовал форум «Россия — спортивная держава». В его рамках вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и помощник президента РФ Игорь Левитин приняли участие в открытии 16 спортивных объектов в 13 регионах страны. В Татарстане открыли универсальный спортивный зал в Кукморе и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума заявил, что экономика России восстановилась после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в июне, а объем ВВП страны достиг допандемийного уровня. По его словам, в последнее время благодаря принятым властями мерам поступление доходов в бюджет существенно выросло.
- На содержание парков и скверов Набережных Челнов из городского бюджета выделят почти 24,5 млн рублей. От подрядчика требуется очищать территории парков, скверов, бульваров, газонов, свалок, пустырей от мусора, проводить косьбу газонов и стрижку газонных бордюров. Кроме того, в обязанности исполнителя входит уход за деревьями, кустарниками, цветниками, твердыми покрытиями тротуаров, площадок и дорог.
- Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил мнение, что однажды чемпионат мира по хоккею может пройти в Казани: «Здесь отличная инфраструктура, здесь любят хоккей, здесь есть «Ак Барс». Столица Татарстана может претендовать на право проведения этого турнира в 2029—2031 годах.
- Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» «Газпром» может начать уже с 1 октября этого года, сообщили СМИ. Прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода планируется уже к 1 декабря 2021 года. Сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы определит регулятор Германии.
Дарья ПинегинаОбществоВласть Татарстан
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