В Татарстане на избирательных участках будут работать 100 тысяч камер

В Татарстане выборы депутатов в Госдуму РФ будут проходить только на избирательных участках. Следить за легитимностью проведения думских выборов в республике на избирательных участках будут с помощью 100 тысяч видеокамер — по две на каждом участке, заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

— Не будет на придомовой территории голосования! Не будет — ни на пеньках, ни на соснах, ни на полянках, ни на детских площадках!

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он подчеркнул, что такой формы голосования нет и не будет: «Все, что появляется на эту тему — это фейк изначально, это заброс тем, информации, чтобы потом на этой площадке потанцевать».

Камеры на выборах будут работать в круглосуточном режиме все три дня и будут отключены только после подписания протоколов. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ в прошлом году их было установлено 40 тысяч штук.

Напомним, сегодня на территории Татарстана начали работу 2 810 участковых избирательных комиссий (УИК), открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан.