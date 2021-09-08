Главное к утру: арест вице-президента Finiko, сборная Россия обыграла Мальту, ФАС оштрафовала Google
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 8 сентября:
- Вахитовский суд Казани арестовал казанского бизнесмена, вице-президента Finiko Ильгиза Шакирова. В СИЗО он пробудет до 28 сентября. Как выяснилось на заседании по избранию меры пресечения, Шакиров пришел на допрос как свидетель, потом его задержали. Это произошло 6 сентября в 13.20. Сейчас он находится в статусе обвиняемого. Шакирова защищают два адвоката, один из них — известный московский адвокат Максим Пашков. Утром в день ареста «Реальное время» со ссылкой на источники сообщило о задержании Шакирова. Его задержали в качестве подозреваемого в причастности к мошенническому хищению средств. В проекте Шакиров привлек в пирамиду 100 тысяч человек.
- Сборная Россия обыграла Мальту в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Игра закончилась со счетом 2:0. Первый гол на десятой минуте забил Федор Смолов. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов. На 58-й минуте матча на замену вышел защитник казанского «Рубина» Илья Самошников. Второй гол в ворота Мальты на 84-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
- В пятый день I Игр стран СНГ, которые проходят в Казани, сборная России завоевала 12 золотых медалей. Копилка россиян также пополнилась 5 серебряными и 8 бронзовыми наградами. Во вторник, 7 сентября, в столице Татарстана разыгрывали медали в пулевой и стендовой стрельбе, самбо и тайском боксе. Победителями в стрельбе стали Евгений Потапов, Илья Савельев и Иулита Егорова. Золотые медали в самбо завоевали российские спортсмены Маргарита Барнева, Екатерина Цыберт, Евгения Чиреш, Екатерина Дорошенко, Елена Алленова, Али Дагоев, Илья Затылкин, Леван Манукян и Иосиф Симин. Всего по итогам пяти дней Игр россияне завоевали 63 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые медали. Они лидируют в медальном зачете. На второй строчке сейчас находится команда Узбекистана (16-25-18), на третьей — Азербайджана (11-6-15).
- Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев заразился коронавирусом. Его госпитализировали. По данным Mash, Киселев находится в состоянии средней тяжести. По словам самого телеведущего, температура у него поднялась до 38 градусов. «Ответ на лечение хороший», — обратил внимание он.
- Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение об отмене в России обязательного техосмотра. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Теперь процедуру техосмотра нужно будет проходить только при смене владельца, если автомобилю больше четырех лет. Во всех остальных случаях техосмотр будет добровольным.
- 6 сентября умер художник-реставратор высшей категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (Москва) Валерий Косушкин. Он участвовал в реставрации фресок старинных соборов Татарстана. Косушкин работал над фресками Благовещенского собора Казани и настенной росписи Пещерного храма воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, в 1970-х годах он участвовал в первом этапе реставрации свияжских фресок в составе бригады объединения «Росреставрация» (сейчас МНРХУ). Косушкин возглавил бригаду реставраторов, когда начался проект «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и древний Болгар».
- Федеральная антимонопольная служба в пятый раз за 2021 год привлекла к административной ответственности компанию Google LLC за ненадлежащую рекламу. Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей. В ФАС заявили, что Google LLC признана нарушителем закона «О рекламе» при распространении в системе Google AdWords рекламы финансовой компании, действовавшей в России без лицензии.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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